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Пьяный украинец устроил погоню на улицах Варшавы и был задержан

В столице Польши задержан гражданин Украины, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии: после погони алкотестер показал более 3 промилле, транспортное средство конфисковано.

Источник: Аргументы и факты

Полиция организовала на улицах Варшавы погоню за нетрезвым водителем с Украины. Об этом сообщает Miejski Reporter.

Инцидент произошел в понедельник вечером на улице Остробрамской. Патрульные заметили автомобиль Opel, двигавшийся по выделенной полосе для общественного транспорта. На требования остановиться и сигналы спецтранспорта водитель не отреагировал и попытался скрыться, направив машину в сторону Вислострады.

Преследование завершилось у стадиона «Легии», где машина нарушителя застряла в дорожном заторе. Водитель покинул салон и попытался сбежать пешком, но был задержан сотрудниками полиции.

Результаты проверки на алкотестере показали более 3 промилле алкоголя в крови. Задержанным оказался гражданин Украины. Его транспортное средство конфисковано и отправлено на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский подросток напал на машиниста поезда в ФРГ.