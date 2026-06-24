Пьяный украинец устроил погоню на улицах Варшавы и был задержан

Инцидент произошел в понедельник вечером на улице Остробрамской. Патрульные заметили автомобиль Opel, двигавшийся по выделенной полосе для общественного транспорта. На требования остановиться и сигналы спецтранспорта водитель не отреагировал и попытался скрыться, направив машину в сторону Вислострады.