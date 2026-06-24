Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор за изнасилование

15 июня суд Осло признал 29-летнего Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования, а также по ряду других преступлений, включая домашнее насилие и угрозы. По двум другим пунктам обвинения в изнасиловании он был оправдан. Прокурор требовал для него 7 лет и 7 месяцев тюремного заключения. Хейби отрицал самые тяжкие обвинения, однако признал часть менее серьёзных эпизодов.