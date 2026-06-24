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Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор за изнасилование

Мариус Борг Хейби, старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, подал апелляцию на приговор окружного суда Осло, которым он был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование. Об этом заявил его адвокат Петар Секулик норвежской газете VG.

Источник: Life.ru

До этого тот же защитник утверждал, что его подзащитный не будет оспаривать решение суда. Однако теперь позиция изменилась.

«Он считает себя невиновным по этим обвинениям и полагает, что его заключение в тюрьму ошибочно. Поскольку он настаивает на своей невиновности, он подает апелляцию», — пояснил Секулик.

15 июня суд Осло признал 29-летнего Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования, а также по ряду других преступлений, включая домашнее насилие и угрозы. По двум другим пунктам обвинения в изнасиловании он был оправдан. Прокурор требовал для него 7 лет и 7 месяцев тюремного заключения. Хейби отрицал самые тяжкие обвинения, однако признал часть менее серьёзных эпизодов.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в Норвегии и бросило тень на королевскую семью. В ходе семинедельного судебного процесса были детально рассмотрены доказательства, включая видеозаписи интимного характера и более 800 электронных сообщений. Один из эпизодов изнасилования, согласно материалам дела, произошёл в подвале дома наследного принца Хаакона в 2018 году.

Теперь апелляция Хейби будет рассмотрена вышестоящей судебной инстанцией. Дата нового заседания пока не назначена. Защита настаивает на невиновности своего подзащитного.

Ранее Life.ru писал, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по пересадке лёгких в Университетской больнице Осло. Состояние пациентки стабильно, она останется в клинике ещё на несколько недель для реабилитации. Наследный принц Хаакон скорректировал официальный график, чтобы находиться рядом с супругой.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.