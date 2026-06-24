Сын кронпринцессы Норвегии обжаловал приговор за изнасилование

До этого тот же защитник утверждал, что его подзащитный не будет оспаривать решение суда. Однако теперь позиция изменилась.
«Он считает себя невиновным по этим обвинениям и полагает, что его заключение в тюрьму ошибочно. Поскольку он настаивает на своей невиновности, он подает апелляцию», — пояснил Секулик.
15 июня суд Осло признал 29-летнего Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования, а также по ряду других преступлений, включая домашнее насилие и угрозы. По двум другим пунктам обвинения в изнасиловании он был оправдан. Прокурор требовал для него 7 лет и 7 месяцев тюремного заключения. Хейби отрицал самые тяжкие обвинения, однако признал часть менее серьёзных эпизодов.
Дело вызвало широкий общественный резонанс в Норвегии и бросило тень на королевскую семью. В ходе семинедельного судебного процесса были детально рассмотрены доказательства, включая видеозаписи интимного характера и более 800 электронных сообщений. Один из эпизодов изнасилования, согласно материалам дела, произошёл в подвале дома наследного принца Хаакона в 2018 году.
Теперь апелляция Хейби будет рассмотрена вышестоящей судебной инстанцией. Дата нового заседания пока не назначена. Защита настаивает на невиновности своего подзащитного.
Ранее Life.ru писал, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по пересадке лёгких в Университетской больнице Осло. Состояние пациентки стабильно, она останется в клинике ещё на несколько недель для реабилитации. Наследный принц Хаакон скорректировал официальный график, чтобы находиться рядом с супругой.
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