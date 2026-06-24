В Йемене взорвали машину журналиста Al Hadath, корреспондент погиб

По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство именно в момент нахождения там сотрудника СМИ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента, указано в сообщении канала в соцсети X.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели оператора Ахмеда Вишаха в центральной части сектора Газа. Мужчина погиб в результате израильского удара. Представители ЦАХАЛ подтвердили этот факт и назвали погибшего членом ХАМАС.
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