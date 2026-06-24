Полиция обнаружила 134 килограмма марихуаны в фуре, направлявшейся в Дагестан

Силовики в Дагестане пресекли попытку ввоза в регион более 130 килограммов марихуаны. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике.
Сотрудники полиции остановили грузовой фургон на 333-м километре федеральной дороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Запрещенные вещества были обнаружены при досмотре.
— Общий вес изъятого — более 134 килограммов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ, — добавили в сообщении.
На данный момент правоохранители проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц, передает «Интерфакс».
Ранее полицейским также попался мужчина, который выращивал коноплю в поселке Вербилки. У него дома нашли 12 кустов каннабиса. Кроме того, силовики обнаружили два пакета с марихуаной.