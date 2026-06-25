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В Словении около 90 овец погибли из-за удара молнии

Большинство погибших животных находится на крутом и труднодоступном осыпном склоне.

БЕЛГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 90 овец погибли в результате удара молнии на альпийском пастбище в районе вершины Красьи-Врх на северо-западе Словении. Об этом сообщило Управление по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений республики.

«24 июня управление получило сообщение о гибели примерно 90 овец, пасшихся в районе Красьи-Врх. Большинство погибших животных находится на крутом и труднодоступном осыпном склоне. На тушах были заметны признаки, указывающие на гибель в результате удара молнии, в том числе ожоги», — отметили в ведомстве.