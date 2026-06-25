В Словении около 90 овец погибли из-за удара молнии

«24 июня управление получило сообщение о гибели примерно 90 овец, пасшихся в районе Красьи-Врх. Большинство погибших животных находится на крутом и труднодоступном осыпном склоне. На тушах были заметны признаки, указывающие на гибель в результате удара молнии, в том числе ожоги», — отметили в ведомстве.