Жара в Италии унесла жизни пяти человек за день

В городе Джулианова на побережье Адриатики умер 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки по пляжу. В Неаполе прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения на одной из городских площадей — причиной смерти также называют воздействие высоких температур. Пятой жертвой стал 68-летний рабочий в области Венето, скончавшийся в больнице Падуи после того, как ему стало плохо во время ремонта системы водоснабжения.