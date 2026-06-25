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Жара в Италии унесла жизни пяти человек за день

Италия страдает от мощной волны африканской жары. Как сообщает газета Messaggero, за последние сутки жертвами высоких температур стали не менее пяти человек.

Источник: Life.ru

Трагические случаи произошли в разных регионах. В провинции Пьяченца на севере страны 61-летнего мужчину нашли мёртвым на винограднике, где он работал с раннего утра. Врачи, прибывшие на место, не смогли его спасти. В провинции Павия 56-летний предприниматель скончался во время посещения кладбища — в момент происшествия температура воздуха достигала 37 градусов.

В городе Джулианова на побережье Адриатики умер 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки по пляжу. В Неаполе прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения на одной из городских площадей — причиной смерти также называют воздействие высоких температур. Пятой жертвой стал 68-летний рабочий в области Венето, скончавшийся в больнице Падуи после того, как ему стало плохо во время ремонта системы водоснабжения.

Минздрав Италии объявил на четверг высший, красный уровень погодной опасности в 17 из 27 крупных городов. В списке — Рим, Венеция, Турин, Милан и другие популярные у туристов центры. Пик жары в стране ожидается в выходные: столбики термометров, по прогнозам, перешагнут отметку в плюс 40 градусов. Власти призывают жителей и гостей страны избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru писал, что во Франции из-за аномальной жары за несколько дней утонули 40 человек — спасаясь от зноя, люди купались в несанкционированных местах. Председатель правительства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что большинство погибших — молодые люди.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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