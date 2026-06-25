Shot: Cемья с тремя детьми отравилась хлором в одном из бассейнов в Москве

Семья с тремя детьми отравилась хлором в одном из открытых уличных бассейнов в Москве. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел на улице Пенягинской в столичном районе Митино. Родители вызвали детям скорую — двоим из них по три года, старшему ребенку шесть лет.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших, госпитализация им не понадобилась. Бассейн в ближайшее время будет слит, уточнили в публикации.
До этого в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье во время обработки бассейна сторонней компанией произошел сильный выброс хлора, в результате чего отравились 25 человек, включая пятерых россиян.
Кроме того, 5 июня Симоновский районный суд Москвы закрыл на три месяца фитнес-клуб «СССР». Причиной стало отравление нескольких сотрудников парами хлора.