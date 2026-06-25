В Венесуэле зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 60 км к северо-западу от города Валенсия с населением около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Объявлена угроза цунами.
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