Около 90 овец погибли от удара молнии в Словении

На альпийском пастбище в районе вершины Красьи-Врх, расположенной на северо-западе Словении, от удара молнии погибли около 90 овец.
Об этом сообщили в управление по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений страны.
В сообщении ведомства говорится, что большая часть погибших овец обнаружена на крутом и труднодоступном участке осыпного склона. На телах животных обнаружены характерные признаки, свидетельствующие о гибели от удара молнии, включая следы ожогов.
Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника на юго-западе Германии.