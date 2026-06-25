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Около 90 овец погибли от удара молнии в Словении

На альпийском пастбище от удара молнии погибли около 90 овец.

Источник: Аргументы и факты

На альпийском пастбище в районе вершины Красьи-Врх, расположенной на северо-западе Словении, от удара молнии погибли около 90 овец.

Об этом сообщили в управление по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений страны.

В сообщении ведомства говорится, что большая часть погибших овец обнаружена на крутом и труднодоступном участке осыпного склона. На телах животных обнаружены характерные признаки, свидетельствующие о гибели от удара молнии, включая следы ожогов.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате удара молнии во время спортивного праздника на юго-западе Германии.