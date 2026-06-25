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На Багамах акула напала на ребенка во время экскурсии

Ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние оценивается как стабильное.

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Акула напала на 12-летнего мальчика из США на Багамских островах. Об этом сообщила Королевская полиция Багамских островов.

«Мать пострадавшего сообщила полиции, что во время экскурсии в районе архипелага Эксума ребенок плавал вместе со своим братом, когда на него напала акула», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Инцидент произошел 23 июня в районе острова Стэниел-Кей. После нападения подросток был доставлен на лодке на остров Нью-Провиденс. По данным правоохранительных органов, ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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