Число смертей от Эболы в Конго превысило 290 случаев

Крупная вспышка Эболы в Конго продолжает разрастаться, причём первые случаи заболевания уже регистрируют на территории других государств. Ранее первый положительный тест на вирус Эбола получили во Франции. Также в больницу Израиля госпитализировали пациента с подозрением на эту лихорадку. Также впервые за 12 лет случай заболевания выявлен во Франции.