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Число смертей от Эболы в Конго превысило 290 случаев

Количество смертей от лихорадки Эбола в Руспублике Конго выросло до 291 человека. За последние сутки болезнь унесла жизни ещё 14 пациентов. Свежий бюллетень о ситуации с лихорадкой Эбола опубликовало Министерство связи и по делам СМИ Демократической Республики Конго.

Источник: Life.ru

Общее число заражённых составило 1 118 человек. Этот показатель увеличился на 24 случая по сравнению с предыдущим днём. Уровень летальности сейчас достигает 26%.

В медицинских учреждениях и изоляторах проходят лечение 408 больных. Полностью выздоровели уже 122 человека. Специалисты отслеживают контакты инфицированных с эффективностью 77,1%.

Власти зарегистрировали 699 сообщений о людях с симптомами Эболы. Расследование провели по 99,4% из этих обращений. В результате удалось выявить 138 предполагаемых случаев заболевания.

Крупная вспышка Эболы в Конго продолжает разрастаться, причём первые случаи заболевания уже регистрируют на территории других государств. Ранее первый положительный тест на вирус Эбола получили во Франции. Также в больницу Израиля госпитализировали пациента с подозрением на эту лихорадку. Также впервые за 12 лет случай заболевания выявлен во Франции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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