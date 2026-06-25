Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Каракаса ощутили сильное землетрясение

Из-за толчков в городе обрушились несколько зданий.

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Жители столицы Венесуэлы Каракаса ощутили землетрясение, эпицентр которого, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, находился в 60 км к северо-западу от венесуэльской Валенсии (расстояние между двумя городами составляет около 130 км).

Из-за сильных подземных толчков в Каракасе обрушились несколько зданий, сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил корреспонденту ТАСС, что сотрудники дипломатического ведомства не пострадали и продолжают работу. Здание и помещения посольства не повреждены, отметил посол.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,1.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше