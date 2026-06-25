Жители Каракаса ощутили сильное землетрясение

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Жители столицы Венесуэлы Каракаса ощутили землетрясение, эпицентр которого, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, находился в 60 км к северо-западу от венесуэльской Валенсии (расстояние между двумя городами составляет около 130 км).
Из-за сильных подземных толчков в Каракасе обрушились несколько зданий, сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил корреспонденту ТАСС, что сотрудники дипломатического ведомства не пострадали и продолжают работу. Здание и помещения посольства не повреждены, отметил посол.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,1.