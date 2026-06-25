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Землетрясение в Японии не вызвало нештатных ситуаций на АЭС

При канцелярии премьер-министра страны Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о происществии.

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее на северо-востоке Японии, не вызвало нештатных ситуаций на расположенных в этом регионе страны атомных объектов. Это следует из сообщений местных компаний-операторов.

В частности, по данным энергетической компании Tokyo Electric Power, никаких нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» в префектуре Фукусима, АЭС «Хигасидори» в префектуре Аомори и АЭС «Онагава» в префектуре Мияги зафиксировано не было. Изменения уровня радиации в районе атомных объектов также не выявлено.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло утром 25 июня на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг находился на глубине 50 км. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. В то же время местных жителей призывают сохранять бдительность, предупреждая о возможности афтершоков. После землетрясения приостанавливалось движение скоростных поездов «синкансэн» на одном из направлений на северо-востоке страны.

При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о землетрясении и его последствиях.

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