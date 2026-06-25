Хабаровчан обманывают «романтические» мошенники

В России не теряют популярности романтические схемы обмана: незнакомцы из интернета завоевывают доверие и крадут деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
19-летний житель Омской области два дня общался с незнакомкой в мессенджере, затем она отправила ссылку на «Госуслуги». При переходе по ней появилось сообщение, что данные отправлены на почту жителя Украины. После этого «сотрудник техподдержки», угрожая уголовным делом за продажу данных, убедил молодого человека якобы «передать документы» по указанному адресу. Когда он туда приехал, ему отдали пакет, в котором находились 470 тысяч рублей, после чего его с деньгами задержали полицейские.
В МВД России отмечают, что «романтические» схемы остаются популярными: люди из-за стыда и страха скрывают, что стали жертвами мошенников. Полиция призывает не верить новым знакомым из интернета, которых никогда не видели, и проверять информацию.
Напомним, по совету возлюбленного с сайта знакомств юрист из Хабаровска «инвестировала» мошенникам 1,6 млн рублей.