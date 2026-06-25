Хабаровчан обманывают «романтические» мошенники

19-летний житель Омской области два дня общался с незнакомкой в мессенджере, затем она отправила ссылку на «Госуслуги». При переходе по ней появилось сообщение, что данные отправлены на почту жителя Украины. После этого «сотрудник техподдержки», угрожая уголовным делом за продажу данных, убедил молодого человека якобы «передать документы» по указанному адресу. Когда он туда приехал, ему отдали пакет, в котором находились 470 тысяч рублей, после чего его с деньгами задержали полицейские.