На альпийском пастбище в Словении молния убила 90 овец

Ранее Life.ru писал, что в немецком городе Раштатт удар молнии пришёлся на участников спортивного мероприятия, в результате травмы получили девять человек. ЧП произошло на юго-западе Германии во время праздника, когда погодные условия резко ухудшились. Шестерых пострадавших госпитализировали, однако их жизням, по данным полиции, ничего не угрожает.