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В Венесуэле зарегистрировали мощное землетрясение

В Венесуэле произошло землетрясение, магнитуда которого, по оценкам Геологической службы США, составляла 7,5.

Источник: Аргументы и факты

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано на территории Венесуэлы, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) проинформировала, что было две серии толчков. По оценкам учреждения, магнитуда первого землетрясения составляла 7,2, второго — 7,5. Первоначально, USGS объявила об одном сейсмособытии магнитудой 7,1.

Эпицентр подземных толчков располагался в 28 километрах от населенного пункта Монталбан и в 56 километрах от города Валенсия, в котором проживает более 1,6 млн человек. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Метеорологическая служба США объявила угрозу цунами.

Напомним, 19 июня у восточного побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана, в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского. Интенсивность сейсмособытия в Петропавловске-Камчатском могла достигать 3 баллов.

22 июня у берегов Севастополя произошло около 19 землетрясений. Жители города ощутили четыре сейсмособытия. Последнее землетрясение было зафиксировано в городе 21:18 мск. Его магнитуда составила 3,0.

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