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Суд в Люберцах конфисковал машину у водителя за повторную езду в нетрезвом виде

В Люберцах с учетом позиции прокурора суд привлек жителя столичного региона Хусейна Осмаева к уголовной ответственности, а также конфисковал его автомобиль в доход государства, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Источник: Freepik

«В суде установлено, что в вечернее время 28 марта 2026 года злоумышленник, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своей машины в нетрезвом состоянии и передвигался в городском округе Люберцы, где был остановлен сотрудниками полиции», — сказали в ведомстве.

Осмаева признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Уточняется, что суд приговорил водителя к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты и лишением права управления транспортными средствами на три года. Кроме того, суд конфисковал у мужчины автомобиль Nissan Teana в доход государства.