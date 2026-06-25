Суд в Люберцах конфисковал машину у водителя за повторную езду в нетрезвом виде

«В суде установлено, что в вечернее время 28 марта 2026 года злоумышленник, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своей машины в нетрезвом состоянии и передвигался в городском округе Люберцы, где был остановлен сотрудниками полиции», — сказали в ведомстве.