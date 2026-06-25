Больницы верили анкетам врача, пока он оставлял след из мертвых пациентов за собой

Пациентов подвел не только человек у койки. Их подвела система, которая проверяла анкеты медленнее, чем он получал доступ; слушала коллег осторожнее, чем требовал риск; видела увольнение там, где уже надо было видеть угрозу; принимала медицинское объяснение там, где требовалось уголовное расследование.