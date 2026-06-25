С виновников лесных пожаров взыскивают 5 млн рублей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с виновников лесных пожаров взыскивают 5 млн рублей, более 400 человек привлечено к ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожароопасная ситуация в Хабаровском крае остается напряженной. В этом году произошло более тысячи лесных пожаров, охвативших площадь свыше миллиона гектаров. Виновных устанавливают и привлекают к ответственности. Уже возбуждено два уголовных дела по статье 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесных насаждений.
— Организация тушения лесных пожаров на территории бассейна реки Амур находится на постоянном контроле природоохранной прокуратуры. Организовано оперативное обнаружение и ликвидация возгораний, налажена работа по выявлению правонарушителей, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры, в этом году финансирование на предупреждение и тушение лесных пожаров увеличено на 1,5 млрд рублей, штат пожарных полностью укомплектован, а 86 единиц техники отремонтировано.
Напомним, ранее МЧС Хабаровского края потушило 1,5 км пала на острове Кабельный.