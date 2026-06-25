Убийство алматинского полицейского: стали известны подробности

«Ночью приехали полицейские на машинах. Никаких звуков я не слышала. Я замечала, что дети такие воспитанные: возвращаются из магазина, помогают пакеты донести до квартиры. Подростка часто видела со спортивной сумкой. Хозяин квартиры всегда здоровался. Жена — красивая. Мы, конечно, в шоке, что такое вообще могло произойти», — заявили соседи.