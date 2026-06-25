Убийство алматинского полицейского: стали известны подробности

Выяснилось, что видео, на котором запечатлено сгоревшее тело мужчины, снял местный пастух в горах Кегенского района Алматинской области.
По предварительным данным, после убийства тело полицейского вывезли за город и сожгли в 300 километрах от Алматы.
По делу задержаны супруга и 14-летний сын погибшего. Предполагается, что в момент преступления в доме находились три человека: погибший полицейский и задержанные.
Погибший был старшим оперуполномоченным. Его супруга тоже работала в органах. Пара прожила в браке 15 лет и имела семерых детей. Сообщается, что сыновья занимались спортом.
Соседи отзываются о многодетной семье положительно. Они отмечают, что семья была вполне благополучной.
«Ночью приехали полицейские на машинах. Никаких звуков я не слышала. Я замечала, что дети такие воспитанные: возвращаются из магазина, помогают пакеты донести до квартиры. Подростка часто видела со спортивной сумкой. Хозяин квартиры всегда здоровался. Жена — красивая. Мы, конечно, в шоке, что такое вообще могло произойти», — заявили соседи.
Полиция расследует уголовное дело по факту убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит от 15 лет тюрьмы.