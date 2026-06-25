На Багамских островах акула напала на 12-летнего мальчика

Двенадцатилетний мальчик из США подвергся нападению акулы во время купания на Багамских островах и получил травмы, сообщила полиция страны в социальных сетях.
Это произошло во время экскурсии в районе островов Экзума-Кейс. В момент нападения хищника ребёнок находился в воде вместе с братом. После происшествия пострадавшего направили на лодке на остров Нью-Провиденс.
Мальчику оказали медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Напомним, 24 июня стало известно о нападении акулы на австрийскую туристку на Галапагосских островах. Инцидент произошел в бухте острова Санта-Фе во время снорклинга. В результате случившегося 50-летняя женщина осталась без ноги. После атаки акула, которую ударил гид, уплыла.
Также сообщалось, что женщина, на которую на пляже в Австралии напала большая белая акула, пришла в сознание через 10 дней. 34-летняя пострадавшая сейчас находится в реанимации.