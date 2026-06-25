Пенсионера из Приморья отправляют в колонию строгого режима за покушение на убийство соседа

За два преступления дедушке дали внушительный для его возраста срок — семь лет и три месяца лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в колонии строгого режима. (Возраст также не освободил его от самой строгой меры пресечения на время расследования преступления — пожилого мужчину водворили в следственный изолятор.).