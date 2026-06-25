Пенсионера из Приморья отправляют в колонию строгого режима за покушение на убийство соседа

Уголовное дело расследовали быстро. В апреле 2026 года 74-летний житель Партизанска, находясь в селе Авангард у своей сестры на улице Сосновой, д. 19, повздорил с её 40-летним соседом из-за повреждённых цветов на придомовой клумбе.
Пенсионер выстрелил в грудь оппоненту из самодельного огнестрельного оружия и скрылся с места преступления, полагая, что убил соседа. Позднее он закопал оружие с боеприпасами на территории частного домовладения сестры. Подстреленного соседа госпитализировали, благодаря своевременной помощи он выжил.
В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что пенсионер преследовал цель именно убить оппонента, а не покалечить, поэтому его действия квалифицировали как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также ему предъявили обвинение в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
За два преступления дедушке дали внушительный для его возраста срок — семь лет и три месяца лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в колонии строгого режима. (Возраст также не освободил его от самой строгой меры пресечения на время расследования преступления — пожилого мужчину водворили в следственный изолятор.).
В качестве дополнительного наказания суд назначил конфискацию автомобиля, на котором пенсионер перевозил свой нелегальный арсенал. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда на 700 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу. Напоминаем, другой подсудимый солидного возраста, бывший ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев, которому сейчас 77 лет, был отпущен из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья. Лазарева будут судить за создание преступного сообщества, мошенничество и легализацию преступных доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей.