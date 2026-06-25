Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский автобус с пассажирами перевернулся на Алтае. Есть пострадавшие

В Благовещенском районе возбуждено уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом.

Источник: СУ СК РФ по Алтайскому краю

24 июня 2026 года около 18:45 на трассе в Благовещенском районе Алтайского края водитель автобуса «Хендай», который следовал по маршруту «Новосибирск — Новоблаговещенка», потерял управление и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительные данные указывают на техническую неисправность автобуса как на возможную причину аварии.

На месте происшествия проводятся осмотр и фиксация повреждений автобуса, изымаются документы, касающиеся его технического состояния. Следствие устанавливает все обстоятельства аварии, а также причины и условия, которые привели к происшествию.

Татьяна Картавых