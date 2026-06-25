Новосибирский автобус с пассажирами перевернулся на Алтае. Есть пострадавшие

24 июня 2026 года около 18:45 на трассе в Благовещенском районе Алтайского края водитель автобуса «Хендай», который следовал по маршруту «Новосибирск — Новоблаговещенка», потерял управление и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.