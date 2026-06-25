Новосибирский автобус с пассажирами перевернулся на Алтае. Есть пострадавшие

24 июня 2026 года около 18:45 на трассе в Благовещенском районе Алтайского края водитель автобуса «Хендай», который следовал по маршруту «Новосибирск — Новоблаговещенка», потерял управление и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту ДТП Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительные данные указывают на техническую неисправность автобуса как на возможную причину аварии.
На месте происшествия проводятся осмотр и фиксация повреждений автобуса, изымаются документы, касающиеся его технического состояния. Следствие устанавливает все обстоятельства аварии, а также причины и условия, которые привели к происшествию.
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Татьяна Картавых