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Пять человек погибли в результате столкновения УАЗ и Lada в Башкирии

Пять человек погибли в результате лобового столкновения УАЗ «Патриот» и Lada Largus в Башкирии. Об этом в среду, 24 июня, сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

Пять человек погибли в результате лобового столкновения УАЗ «Патриот» и Lada Largus в Башкирии. Об этом в среду, 24 июня, сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что трагедия произошла на 194-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. По предварительным данным, все погибшие находились во второй машине.

Медицинская помощь потребовалась троим людям — ребенку 2011 года рождения из Lada Largus, а также женщине и ее трехлетней дочери из УАЗа.

— Надзорное ведомство контролирует установление причин случившегося, проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

21 июня в Крыму в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса также погибли два человека, один из которых — 17-летний подросток.

Кроме того, ранее на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.

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