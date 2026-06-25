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Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением футбольных ворот на ребенка на Сахалине

СК возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в Южно-Сахалинске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по факту травмирования ребенка футбольными воротами в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Курочкину П. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — передает ведомство.

По данным пресс-службы, в Южно-Сахалинске во дворе жилого дома на малолетнего ребенка упали футбольные ворота. В результате чего он получил множественные травмы головы и лица. Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что в прокуратуре региона уточнили, что ворота не были закреплены должным образом.

Немногим ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении молодого человека с ножом на посетителей в ТЦ Краснодара.