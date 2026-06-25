Бастрыкин взял на контроль ЧП с падением футбольных ворот на ребенка на Сахалине

По данным пресс-службы, в Южно-Сахалинске во дворе жилого дома на малолетнего ребенка упали футбольные ворота. В результате чего он получил множественные травмы головы и лица. Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).