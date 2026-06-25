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Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 тыс. до 100 тыс

Геологическая служба США считает, что с вероятностью в 30% жертвы происшествия превысят 100 тыс. человек.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Число жертв после произошедшего в Венесуэле землетрясения с вероятностью в 44% составит от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).

Согласно прогнозу ведомства, шансы того, что число погибших составит от 100 до 1 000 человек составляет лишь 3%, от 1 тыс. до 10 тыс. погибших — 22%. При этом USGS полагает, что с вероятностью в 30% человеческие жертвы из-за землетрясения превысят 100 тыс. человек.

Землетрясение в Венесуэле произошло в вечером 24 июня: с разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.

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