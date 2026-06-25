Водитель иномарки протаранил УАЗ с людьми в Приморье

ДТП случилось в районе дома № 36а по направлению к Артему. 71-летний мужчина за рулем отечественного авто ждал посадки сотрудницы, которая занималась благоустройством придорожной территории. В этот момент 38-летний мужчина на иномарке протаранил стоящую машину. Врачи диагностировали травмы головы и грудной клетки у обоих водителей, а также у 48-летней пассажирки УАЗа.