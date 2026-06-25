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Би-би-си: в Венесуэле из-за землетрясения произошли массовые разрушения

Вещательная корпорация показала руины нескольких зданий, в том числе как минимум одного многоэтажного, в клубах оседающей пыли, лежащие на асфальте фонарные столбы.

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение в Венесуэле привело к разрушениям, как минимум несколько зданий рухнули. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Она показала кадры из столицы латиноамериканского государства Каракаса. На них видны руины нескольких зданий, в том числе как минимум одного многоэтажного, в клубах оседающей пыли, лежащие на асфальте фонарные столбы. На улицах стоит много людей, которые вышли или были эвакуированы из зданий.

Вещательная корпорация сообщает о возможно разрушенном здании банка в Каракасе, а также информирует, что жители столицы соседней Колумбии Боготы также ощутили землетрясение.

Ранее специалисты Геологической службы США (USGS) повысили оценку магнитуды землетрясения в Венесуэле до 7,5 вместо изначально сообщавшейся 7,1. USGS отметила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке службы, вероятно высокое число жертв и разрушения.

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