Би-би-си: в Венесуэле из-за землетрясения произошли массовые разрушения

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение в Венесуэле привело к разрушениям, как минимум несколько зданий рухнули. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Она показала кадры из столицы латиноамериканского государства Каракаса. На них видны руины нескольких зданий, в том числе как минимум одного многоэтажного, в клубах оседающей пыли, лежащие на асфальте фонарные столбы. На улицах стоит много людей, которые вышли или были эвакуированы из зданий.
Вещательная корпорация сообщает о возможно разрушенном здании банка в Каракасе, а также информирует, что жители столицы соседней Колумбии Боготы также ощутили землетрясение.
Ранее специалисты Геологической службы США (USGS) повысили оценку магнитуды землетрясения в Венесуэле до 7,5 вместо изначально сообщавшейся 7,1. USGS отметила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке службы, вероятно высокое число жертв и разрушения.