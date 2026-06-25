В Венесуэле из-за землетрясения обрушились здания

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение в Каракасе привело к разрушениям. Об этом сообщило агентство Reuters.
«У нас обрушились здания, и мы принимаем все необходимые меры, используя все имеющиеся ресурсы в сфере безопасности и гражданской защиты. Пожарная служба и полиция приведены в состояние готовности», — приводит агентство слова министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Глава муниципалитета Чакао отметил, что землетрясение повлекло за собой жертвы, не называя их точное число.
Ранее специалисты Геологической службы США (USGS) повысили оценку магнитуды землетрясения в Венесуэле до 7,5 вместо изначально сообщавшейся 7,1. USGS отметила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке службы, вероятно высокое число жертв и разрушения.