Мощное землетрясение в Венесуэле привело к обрушению зданий

«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки», — сообщил Кабельо.
Как уточнил министр, наиболее сильные подземные толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре. Наиболее сложная обстановка, по его словам, отмечается в районах Лос-Палос-Грандес и Альтамира в Каракасе, которые считаются сейсмоопасными зонами столицы.
«Мы уже занимаемся этим вместе со всеми службами безопасности и реагирования, гражданской обороной, добровольцами, пожарными и полицией. Все развернуты», — заявил глава ведомства.
Кабельо также отметил, что после землетрясения жители массово покинули здания. «Наш народ вышел на улицы, чтобы обезопасить себя. Никто не должен оставаться внутри зданий, потому что такие события обычно сопровождаются повторными толчками», — подчеркнул он.