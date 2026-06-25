В Братске водитель сбил женщину с дочерью на пешеходном переходе

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Сибирском зоопарке в посёлке Никола выхаживают двух медвежат из Усть-Кутского района, которые остались без мамы. Сначала их подкармливали в лесу, надеясь на возвращение медведицы, но затем перевезли в зоопарк, где они познакомились с медвежонком Артёмом и теперь вместе играют и едят. Специалисты отмечают, что к осени их могут выпустить в дикую природу, если зверята будут готовы к самостоятельной жизни.