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В Италии из-за аномальной жары за сутки погибли пять человек

Не менее пяти человек стали жертвами аномальной жары в Италии за последние сутки.

Источник: Аргументы и факты

В Италии за последние сутки не менее пяти человек стали жертвами аномальной жары, сообщает Messaggero.

По данным издания, смертельные случаи зафиксированы в областях Ломбардия и Венето, а также на побережье Адриатического моря в городе Джулианова.

Министерство здравоохранения Италии объявило на четверг красный уровень погодной опасности из-за африканской жары в 17 из 27 крупных городов страны. В список вошли Рим, Венеция, Турин, Милан и другие центры, популярные среди туристов.

Пик жары с температурами, превышающими 40 градусов, ожидается в стране в выходные.

Ранее 50-летний температурный рекорд был побит в Британии.