В Новосибирске активизировались мошенники, выдающие себя за санэпидемслужбы

После того как клиенты переводят предоплату, мошенники часто перестают выходить на связь или выполняют работы некачественно. По информации экспертов по кибербезопасности, количество жалоб на такие случаи значительно возросло. Сейчас около 68% всех обращений связаны с неоказанными или плохо выполненными услугами.