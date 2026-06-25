В Новосибирске активизировались мошенники, выдающие себя за санэпидемслужбы

В Новосибирской области зафиксированы случаи мошенничества, нацеленные на владельцев дачных участков и частных домов. Злоумышленники выдают себя за представителей санитарных служб и предлагают услуги по обработке территории от клещей, грызунов и других вредителей.
После того как клиенты переводят предоплату, мошенники часто перестают выходить на связь или выполняют работы некачественно. По информации экспертов по кибербезопасности, количество жалоб на такие случаи значительно возросло. Сейчас около 68% всех обращений связаны с неоказанными или плохо выполненными услугами.
Специалисты рекомендуют не переводить деньги на личные банковские карты, проверять репутацию компании и убеждаться в наличии у исполнителя всех необходимых документов и разрешений на проведение работ.
Ранее мы рассказывали, что новосибирец рискует сесть на пять лет за кражу велосипеда у бариста.
Татьяна Картавых