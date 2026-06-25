Массовые разрушения и угроза цунами. Что известно о землетрясении в Венесуэле

ТАСС собрал основную информацию о ЧП.
Разрушения
- Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в 60 км к северо-западу от города Валенсия. Была объявлена угроза цунами.
- Позднее Геологическая служба США (USGS) уточнила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5.
- Подземные толчки ощутили в столице республики Каракасе. В городе есть разрушения???
- Би-би-си показала кадры, на которых запечатлены руины нескольких зданий, в том числе как минимум одного многоэтажного, в клубах оседающей пыли, лежащие на асфальте фонарные столбы.
- Из-за повреждений закрыли международный аэропорт.
Последствия
- Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
- По данным USGS, с вероятностью 30% человеческие жертвы из-за землетрясения превысят 100 тыс. человек. Там оценили возможный экономический ущерб в 2−20% ВВП страны, позднее понизив прогноз до 1−5%.
- Посольство России в Венесуэле призвало граждан РФ, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности. В диппредставительстве выясняют, нет ли среди пострадавших россиян.
- После землетрясения в стране ухудшилась работа интернета, сообщила международная служба мониторинга NetBlocks.
- Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что направит в Венесуэлу бригаду из 300 спасателей и врачей, а также 50 тонн оборудования и медикаментов для помощи.
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