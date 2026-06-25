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В Каракасе после землетрясения обрушились здания

В Каракасе из-под завалов зданий, обрушившихся после землетрясения, извлекли несколько пострадавших и тела погибших.

Источник: Аргументы и факты

Жилые здания обрушились в Каракасе после мощного землетрясения, которое произошло в Венесуэле, в результате чего погибли люди.

24 июня люди находились дома, поскольку в стране был выходной день. Одна из построек, о которых идёт речь, расположена в районе Сан-Бернардино. Там же находится ещё одно рухнувшее здание. Спасатели извлекли из-под завалов раненых и несколько тел погибших. Поиски людей продолжаются.

Национальная геологическая служба США выступила с заявлением, что из-за землетрясения в Венесуэле будет необходимо реагирование как на национальном, так и на международном уровне. Ведомство связало это с присвоенным сейсмособытию красным уровнем опасности по числу погибших и экономическому ущербу.

В USGS не исключили, что в стране из-за землетрясения могут быть многочисленные жертвы и масштабные разрушения.

Напомним, ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) проинформировал, что в Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2. В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) уведомила, что было две серии толчков. В американском ведомстве оценили магнитуду первого сейсмособытия в 7,2, второго — 7,5.

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