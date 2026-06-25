Собянин: Системой ПВО уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
21 июня беспилотные летательные аппараты ВСУ также атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
Кроме того, 19 июня восьмилетняя девочка погибла при ударе украинских дронов по подмосковному городу Жуковский. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой.