В Иркутске осудили убийцу разносчицы пенсий спустя почти 30 лет после преступления

Суд в Иркутске огласил приговор мужчине, который совершил убийство разносчицы пенсий почти 30 лет назад. Добычей злоумышленника стали 6 миллионов рублей. Однако это сумма до деноминации, то есть по факту мужчина завладел 6 тысячами рублями. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.
Трагедия в общежитии областного центра на улице Маршала Конева произошла в апреле 1997 года. В одной из комнат обнаружили труп 53-летней женщины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что женщина разносила пенсии, и у нее были похищены все деньги. Тогда установить лицо, причастное к преступлению, не удалось.
В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские получили оперативную информацию, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний житель деревни Харай Осинского района. Мужчина сознался в содеянном. Как выяснили оперативники, женщина пришла к нему в жилище, чтобы выдать пенсию. В какой-то момент, из-за внезапно возникшего корыстного умысла, он произвел несколько выстрелов в ее сторону, после чего похитил почти 6 миллионов рублей старого номинала, — уточняется в сообщении полиции Приангарья.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.