В Иркутске осудили убийцу разносчицы пенсий спустя почти 30 лет после преступления

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские получили оперативную информацию, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний житель деревни Харай Осинского района. Мужчина сознался в содеянном. Как выяснили оперативники, женщина пришла к нему в жилище, чтобы выдать пенсию. В какой-то момент, из-за внезапно возникшего корыстного умысла, он произвел несколько выстрелов в ее сторону, после чего похитил почти 6 миллионов рублей старого номинала, — уточняется в сообщении полиции Приангарья.