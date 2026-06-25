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Netblocks: в Венесуэле ухудшилась работа интернета после землетрясения

Подземный толчок повлиял на работу энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, отметили в международной службе мониторинга.

КАРАКАС, 25 июня. /ТАСС/. Международная служба мониторинга NetBlocks сообщила о перебоях в интернет-соединении в Венесуэле после землетрясения.

«Данные показывают значительное снижение уровня интернет-соединения в Венесуэле, в том числе и в столице Каракасе», — говорится в публикации в X.

Netblocks отметила, что перебои возникли после землетрясения, которое повлияло на работу энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры.

Ранее специалисты Геологической службы США повысили оценку магнитуды землетрясения в Венесуэле до 7,5 вместо изначально сообщавшейся 7,1. USGS отметила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке службы, вероятно высокое число жертв и разрушения.

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