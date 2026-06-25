Мужчина чуть не погиб в собственном доме при пожаре в Красноярском крае

Еще одно крупное возгорание чуть не оставило без дома жителя села Ермаковское. Там огонь успел уничтожить веранду и крышу дома, а также кровли двух хозяйственных построек. С ним справились восемь пожарных. Площадь повреждений в этом случае оказалась значительно больше: 239 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. В МЧС напомнили о необходимости постоянно следить за исправностью проводки и не оставлять без присмотра включенные приборы.