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Мужчина чуть не погиб в собственном доме при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае потушили 22 пожара за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 22 пожара. В одном из них чуть не погиб человек.

В поселке Курагино на юге региона по неизвестной пока причине вспыхнули хозяйственные постройки, а с них огонь перекинулся на жилой дом. Он повредил кровлю и стену, общая площадь возгорания составила 69 квадратных метров. Пожарных вызвали очевидцы. Пожилой хозяин дома был внутри охваченного пламенем жилища, но вовремя не заметил смертельную опасность. Подоспевшие десять сотрудники МЧС успели его спасти. К счастью, мужчина не пострадал.

Еще одно крупное возгорание чуть не оставило без дома жителя села Ермаковское. Там огонь успел уничтожить веранду и крышу дома, а также кровли двух хозяйственных построек. С ним справились восемь пожарных. Площадь повреждений в этом случае оказалась значительно больше: 239 квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. В МЧС напомнили о необходимости постоянно следить за исправностью проводки и не оставлять без присмотра включенные приборы.

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