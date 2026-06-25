Появились кадры мощного землетрясения, которое обрушило здания в Каракасе

После землетрясения появилась информация об обрушении как минимум двух зданий в районе Сан-Бернардино в Каракасе. Из-под завалов извлекли несколько погибших и пострадавших. Геологическая служба США предупредила, что в Венесуэле могут быть многочисленные жертвы и масштабные разрушения.