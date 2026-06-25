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Появились кадры мощного землетрясения, которое обрушило здания в Каракасе

В Сети опубликованы видеозаписи, снятые очевидцами мощного землетрясения, обрушившего здания в Каракасе.

Источник: Аргументы и факты

Видеозаписи с моментом мощного землетрясения, в результате которого обрушилось несколько зданий в Каракасе, публикуют пользователи социальных сетей.

В одном из роликов можно заметить, как в квартире сильно раскачивается мебель и телевизор. На другом видео запечатлено, как жильцы пытаются удержать от паденияпосуду и другие предметы на шкафу.

Напомним, ранее Геологическая служба США (USGS) уведомила, что в Венесуэле было две серии подземных толчков. В ведомстве оценили магнитуду первого сейсмособытия в 7,2, второго — 7,5.

После землетрясения появилась информация об обрушении как минимум двух зданий в районе Сан-Бернардино в Каракасе. Из-под завалов извлекли несколько погибших и пострадавших. Геологическая служба США предупредила, что в Венесуэле могут быть многочисленные жертвы и масштабные разрушения.

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