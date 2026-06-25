Хабаровчанка и житель Ставрополья везли 102 кг чёрной икры в Москву

По версии следствия, неизвестный предложил горожанке за 100 тысяч рублей доставить в Москву партию черной икры. Она согласилась и предложила знакомому из Ставрополья помочь ей с перевозкой. Но по дороге грузовик остановили сотрудники правоохранительных органов, и икру изъяли.