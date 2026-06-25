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Хабаровчанка и житель Ставрополья везли 102 кг чёрной икры в Москву

За перевозку подельники должны были получить 100 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за незаконную перевозку 102,5 кг черной икры перед судом предстанут 44-летняя хабаровчанка и 48-летний житель Ставропольского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По версии следствия, неизвестный предложил горожанке за 100 тысяч рублей доставить в Москву партию черной икры. Она согласилась и предложила знакомому из Ставрополья помочь ей с перевозкой. Но по дороге грузовик остановили сотрудники правоохранительных органов, и икру изъяли.

— Уголовное дело о незаконной перевозке производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) направлено для рассмотрения в Краснофлотский районный суд Хабаровска, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, браконьер в Хабаровском крае заплатит 820 тысяч рублей за 3,8 кг чёрной икры.