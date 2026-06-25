Сейсмологи США ожидают до 100 000 жертв землетрясения в Венесуэле

По оценке сейсмологов, существует 30-процентная вероятность того, что смертность превысит отметку в 100 тысяч человек. Шансы на более низкие показатели значительно меньше. Вероятность гибели от 100 до 1000 человек оценивают всего в 3%, а от 1 до 10 тысяч — в 22%.