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Сальвадор направит в Венесуэлу 50 тонн оборудования после землетрясения

Также в Каракас готовы отправиться 300 спасателей и врачей, сообщил президент центральноамериканского государства Найиб Букеле.

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Сальвадора подготовило к отправке в Венесуэлу бригаду из 300 спасателей и врачей, а также 50 тонн оборудования и медикаментов для помощи после сильного землетрясения. Об этом сообщил президент центральноамериканского государства Найиб Букеле.

«В настоящий момент мы предложили помощь правительству Венесуэлы через наш МИД. 300 спасателей и врачей, а также 50 тонн оборудования, медикаментов и предметов первой необходимости готовы к отправке в Каракас», — написал Букеле в X.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Специалисты Геологической службы США (USGS) повысили оценку магнитуды землетрясения до 7,5 вместо изначально сообщавшейся 7,1. USGS отметила, что с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По оценке службы, вероятно высокое число жертв и разрушения.

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