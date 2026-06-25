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Собянин: ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью пресекли попытку атаки на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дежурные расчёты ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону города.

Источник: Life.ru

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Информации о пострадавших и разрушениях от падения обломков на данный момент не поступало. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и приступили к работе.

Напомним, что ночная атака стала продолжением массированного налёта, который фиксировался на протяжении всего дня 24 июня. Ранее Life.ru сообщал, что за 13 часов — с 07:00 до 20:00 — российские средства ПВО уничтожили 245 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Цели поражались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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