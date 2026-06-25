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В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительных землетрясений

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения после серии сильных землетрясений у северного побережья страны. Соответствующее решение озвучила Делси Родригес в видеообращении.

Источник: Life.ru

Последствия землетрясений в Венесуэле. Видео © Х / Joshtve_

Подземные толчки магнитудой 7,1 и 7,5 привели к серьёзным разрушениям в ряде населённых пунктов. Наиболее заметный ущерб зафиксирован в Каракасе, где пострадали районы Лос-Палос-Грандес и Альтамира. Повреждения также отмечены в прибрежном городе Ла-Гуайра.

Из-за последствий стихии был закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, инфраструктура которого получила повреждения.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле с вероятностью 44% составит от 10 до 100 тысяч человек. Такой прогноз опубликовала Геологическая служба США. По оценке сейсмологов, существует 30-процентная вероятность того, что смертность превысит отметку в 100 тысяч человек. Шансы на более низкие показатели значительно меньше.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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