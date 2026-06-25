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На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за БПЛА

На Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края зафиксировано возгорание. Как сообщил глава района Александр Харитонов утром 25 июня, пожар произошёл в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — проинформировал Харитонов.

Информации о пострадавших и масштабах повреждений на данный момент не поступало. Специалисты экстренных и оперативных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью российские средства ПВО пресекли попытку атаки на Москву — дежурные расчёты уничтожили беспилотник, летевший в сторону столицы. Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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