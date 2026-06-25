Водитель Toyota Corolla врезался в дерево и погиб на трассе под Новосибирском

Авария случилась около шести часов утра на 26-м километре дороги Р-254 на участке «Северный обход Новосибирска». По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, следовавший со стороны Мошково в направлении Коченево, вылетел в кювет. После чего машина врезалась в металлическое ограждение и дерево.