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Водитель Toyota Corolla врезался в дерево и погиб на трассе под Новосибирском

25 июня 2026 года на территории Коченевского района произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Авария случилась около шести часов утра на 26-м километре дороги Р-254 на участке «Северный обход Новосибирска». По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla, следовавший со стороны Мошково в направлении Коченево, вылетел в кювет. После чего машина врезалась в металлическое ограждение и дерево.

Мужчина 1967 года рождения скончался на месте еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что в массовом ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры.