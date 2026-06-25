В Приморье пенсионер пытался убить соседа из-за клумбы

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — отметила прокуратура в своем Telegram-канале.