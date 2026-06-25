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В Приморье пенсионер пытался убить соседа из-за клумбы

В Приморском крае пенсионер получил тюремный срок после того, как пытался убить соседа из-за поврежденных цветов на клумбе.

Источник: Аргументы и факты

Пожилой мужчина в Приморском крае получил тюремный срок за попытку убийства своего соседа из-за поврежденных цветов на клумбе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам расследования, в апреле 2026 года между ними возник конфликт. Во время ссоры пенсионер выстрелил в 40-летнего потерпевшего из самодельного оружия.

74-летний мужчина предположил, что сосед умер, и скрылся с места преступления.

Оружие и боеприпасы подсудимый закопал на приусадебном участке, принадлежащем его родственникам.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — отметила прокуратура в своем Telegram-канале.

Суд приговорил пенсионера к семи годам и трём месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, будет конфискован автомобиль мужчины, на котором он перевозил огнестрельное оружие.

Суд также обязал фигуранта уголовного дела выплатить 700 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее стало известно, что в Южной Филадельфии в американском штате Пенсильвания 67-летняя женщина застрелила свою 18-летнюю внучку, страдавшую аутизмом, и ещё одну родственницу, которой было 55 лет. Причины случившегося выясняются.