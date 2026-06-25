На Курилах ощутили толчки от землетрясения в Японии

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 25 июня на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг находился на глубине 50 км. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. В то же время местных жителей призывают сохранять бдительность, предупреждая о возможности афтершоков. После землетрясения приостанавливалось движение скоростных поездов «синкансэн» на одном из направлений на северо-востоке страны.