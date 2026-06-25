Жителя Красноярска осудили за контрабанду сильнодействующих веществ из Беларуси

Жителя Красноярска осудили за контрабанду из Беларуси сильнодействующих препаратов для наращивания мышечной массы. Подробностями этого дела поделились 24 июня в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Как установили следователи, мужчина договорился о покупке препаратов для роста мышц через популярный мессенджер. Заказ он оформил в Беларуси, а товар должен был прийти в Россию международным почтовым отправлением. Подсудимый прекрасно знал, что эти средства относятся к числу сильнодействующих, а их оборот в стране строго ограничен. Пересылать такие вещества через государственную границу Таможенного союза можно только с соблюдением особых правил, а любое нарушение грозит уголовным делом.
Несмотря на это, фигурант дела оплатил заказ и стал ждать посылку. Однако получить ее он не успел: прямо при вручении его задержали сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.
Подсудимый свою вину категорически отрицал. Он пытался убедить суд, что не знал о запрете или действовал по ошибке. Но это не подтверждалось показаниями свидетелей и доказательствами по делу. На первый раз наказание назначили довольно мягкое: три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Это значит, что осужденный останется на свободе, но должен будет доказывать свое исправление и не нарушать установленные ограничения. Приговор уже вступил в силу.