Жителя Красноярска осудили за контрабанду сильнодействующих веществ из Беларуси

Подсудимый свою вину категорически отрицал. Он пытался убедить суд, что не знал о запрете или действовал по ошибке. Но это не подтверждалось показаниями свидетелей и доказательствами по делу. На первый раз наказание назначили довольно мягкое: три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Это значит, что осужденный останется на свободе, но должен будет доказывать свое исправление и не нарушать установленные ограничения. Приговор уже вступил в силу.